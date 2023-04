Il gesto di Zielinski dopo il gol di Raspadori: tutti sanno perché lo ha fatto

Sembra distendersi perché stremato, in realtà era entrato da appena venti minuti. Piotr Zielinski, dopo il gol di Raspadori, si lascia andare ad un gesto istintivo. Crolla a terra, forse, perché ripensa al passato, a Juve-Napoli del 2018, al gol di Koulibaly, allo scudetto perso, alla lunga rincorsa per questo trionfo atteso 33 anni. Proprio lui era l'unico superstite in campo di quella squadra e dunque di quella partita datata 22 aprile 2018. L'altro, Mario Rui, era infortunato.