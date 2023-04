Napoli-Salernitana va verso lo slittamento a domenica

Il Viminale come l’arbitro e il Prefetto come il Var. O viceversa. Fatto sta che il derby Napoli-Salernitana, da calendario in programma sabato alle 15, potrebbe slittare alle 12.30 di domenica in concomitanza con Inter-Lazio o al massimo alle 15 per motivi di ordine pubb l ico legati alla gestione dell’eventuale festa cittadina per la vittoria dello scudetto, inevitabilmente complicata di per sé e in questo caso anche di più considerando l’immane affluenza turistica a cavallo del 1° maggio nonché la presenza della rassegna Comicon, ospite della Mostra d’Oltremare. A due passi, facciamo quattro dallo stadio Maradona. Il quadro è questo. E così, ieri mattina, negli uffici della Prefettura di Napoli è andato in scena un vertice coordinato dal prefetto Palomba con il sindaco Manfredi, i vertici delle forze dell’ordine, l’assessore alla legalità e alla Polizia Muncipale, de Iesu, e il presidente De Laurentiis in collegamento da Ginevra. Nel corso della riunione è venuta fori l’esigenza forte di concentrare i festeggiamenti in una sola giornata. Ovvero: l’idea è che una vittoria degli azzurri nel derby darebbe il via già sabato a una prima ondata di caroselli come quelli notturni che hanno coronato il successo di domenica con la Juve, con tanto di invasione dell’aeroporto di Capodichino, a prescindere dal risultato di Inter-Lazio di domenica. E così, il tavolo ha cominciato a dialogare con il Viminale e con la Lega Serie A per capire la fattibilità dello slittamento di un giorno. Risultato: oggi alle 12 è in programma l’Osservatorio decisivo ma soprattutto si attendono le indicazioni del ministro dell’Interno, Piantendosi. E ancora: «La Lega Serie A si adeguerà», ha detto ieri il presidente Casini in occasione della finale della Primavera Tim Cup. Guarda caso giocata all’Arechi di Salerno. Chissà che non sia un segno del destino.