Salernitana, i tifosi si ribellano al derby di domenica: "Vogliamo rispetto"

Sono ore decisive per scoprire se la gara Napoli-Salernitana, derby campano, verrà posticipata a domenica per giocare alla stessa ora di Inter-Lazio o comunque poche ore dopo, alle 15. Intanto, da Salerno, i tifosi si ribellano. "Rispettate la Salernitana" è il messaggio lanciato attraverso una nota stampa dagli ultras della Curva Sud Siberiano. I tifosi granata non vogliono che la gara venga spostata: "È giusto che Napoli e i napoletani festeggino il loro traguardo, ma l'intero panorama calcistico italiano e Salerno meritano rispetto. Noi tifosi e la Salernitana siamo impegnati nel raggiungere il nostro obiettivo e ciò che concerne le altre società non deve assolutamente intaccare questo cammino".