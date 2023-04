Napoli, Spalletti sorride: un infortunato recupera per la Salernitana

Il Napoli è tornato in campo per preparare la gara contro la Salernitana. I calciatori si sono ritrovati a Castel Volturno dopo i due giorni di riposo concessi da Spalletti dopo la vittoria contro la Juve e i festeggiamenti al rientro da Capodichino. In vista del derby c'è una buona notizia, l'allenatore del Napoli ritrova Simeone che si era infortunato contro il Lecce. Lavorano ancora a parte Politano e Mario Rui.

Napoli, le ultime sugli infortunati dopo l'allenamento

Il Napoli, con una nota ufficiale, ha aggiornato la situazione relativa agli infortunati. Detto del Cholito, che è tornato a lavorare in gruppo e dunque tornerà tra i convocati per la Salernitana, "Mario Rui ha effettuato terapie. Politano ha fatto piscina e terapie". L'esterno ex Inter potrebbe anche recuperare per il weekend mentre ci vorrà ancora qualche settimana per il terzino portoghese.