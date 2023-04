Bob Sinclair, omaggio al Napoli: maglia di Diego e messaggio sullo Scudetto

Grande successo per l'esibizione di Bob Sinclair a Napoli. Una serata per molti indimenticabile a ritmo di musica, dance, emozioni. Il noto dj si è esibito al Club Partenopeo davanti a tantissima gente e durante la performance non sono mancati momenti dedicati al calcio e chiari indizi legati al percorso della squadra di Spalletti in campionato.