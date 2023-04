Napoli-Salernitana, è stato aperto il settore ospiti: biglietti a ruba

Inizialmente chiuso, il settore ospiti dello stadio Maradona è stato aperto questa mattina per i tifosi granata non residenti in provincia di Salerno. In migliaia hanno affollato la piattaforma online per l'acquisto dei tagliandi, era necessaria la Fidelity Card della Salernitana, vani i tentativi dei tanti napoletani che speravano di poter occupare il settore rimasto chiuso fino a poche ore prima.