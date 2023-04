Napoli, Raspadori deve dare 500 euro ad Elmas: il motivo

Eljif Elmas si scatena quando vede la Juve . Sempre a destra. Al Maradona segnò un bel gol, all'Allianz ha servito l'assist per la rete decisiva di Raspadori. Il centrocampista del Napoli ha svelato un retroscena a Kiss Kiss Napoli: "Lo dico sempre a Jack prima delle partite: stasera ti faccio un assist, così poi mi dai anche 500 euro. Ancora non me li ha dati..." dice sorridendo, ironico, mentre racconta il gesto tecnico risultato decisivo: "Aspettavo solo che Zielinski passasse il pallone. Quando me l'ha passata ho visto Osimhen andare avanti e allora l'ho messa lunga".

Elmas e le emozioni per lo Scudetto

Lo Scudetto è l'argomento principale: "Tutti lo stiamo aspettando, sarà una cosa incredibile, non lo si vince da anni. Veniamo da paesi come Kosovo, Macedonia, Slovacchia, Nigeria e Camerun. Io da piccolo non ho mai pensato che avrei vinto uno Scudetto, per noi è un'emozione che resterà per sempre". Elmas ha anche raccontato della festa in anticipo a Capodichino di rientro da Torino: "Non mi aspettavo diecimila persone ad aspettarci, è stato incredibile. Siamo contenti. E ora non oso immaginare quando vinceremo lo Scudetto...".