Napoli-Salernitana, una scelta di comodo

Ci sono voluti quattro giorni tra Prefettura e Questura per riuscire a trovare la soluzione più banale d’un falso problema e per rimuovere quel velo di apprensione, già strapazzato dal vento: si gioca domenica 30 aprile alle 15, danneggiando i napoletani che hanno prenotato voli e alberghi per non perdersi questa specie d’Avvento, costringendo i salernitani a starsene a casa, ignorando i diritti acquisiti da Dazn - e dalle tv sparse qua e là sulla Terra - che nel libero mercato, e in epoca non sospetta, hanno investito danaro in quantità incoraggianti per l’economia di un Mondo che non è il Terzo. In questa manciata di ore surreali - saranno state una novantina, più o meno - tutto e il suo esatto contrario s’è adagiato sui tavoli del Prefetto e del Questore, come in un rovinoso e superfluo tackle che ha riempito il nulla del caos, e forse nel carteggio c’è finito pure quello che è accaduto il 15 marzo, quando da Francoforte, dribblando veti e strategie fragili, calarono gli Unni. Ma questa è tutta un’altra storia in cui s’annida il germe della felicità, negata o posticipata in ragione d’una prudenza che l’intelligence ha avocato a sé, arrendendosi ad un clima di paura del quale non c’è sentore. Napoli-Salernitana poteva restare tranquillamente al proprio posto, non avrebbe alterato assolutamente l’equilibrio di una città pervasa esclusivamente dalla magia per il più grande spettacolo del weekend, 33 anni dopo. E il calcio - incolpevolmente - è finito suo malgrado in un tunnel senza luce, ha smarrito alcuni codici portanti della propria natura gioiosa, scoprendo che la palla al centro per una volta, l’hanno messa il Prefetto e il Questore, gli arbitri di una partita, quella del probabile scudetto che si assegna dal 1898, come dicono su Google. Peccato che negli uffici sia mancata la connessione.