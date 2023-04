Festa Scudetto Napoli: tutti i divieti, le zone pedonali e i punti di soccorso

Organizzazione massima per domenica a Napoli in previsione della possibile festa Scudetto che dovrebbe partire verso le 17 quando finirà il derby con la Salernitana. Le istituzioni hanno lavorato ad un piano traffico e di sicurezza ad hoc per prevenire ogni potenziale rischio. In tal senso, maxi-area pedonale nel centro storico, divieto di transito per auto e moto dalle 12 di domenica fino alle 4 di lunedì. Non solo: da sabato e fino al 1 maggio ci sarà divieto di fermata e di sosta con rimozione coatta nel raggio di 300 metri dai presidi ospedalieri con pronto soccorso.