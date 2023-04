Napoli, festa piena di eventi: De Laurentiis prepara una sorpresa

NAPOLI - Per il weekend, per lo scudetto, per la grande festa, Aurelio De Laurentiis, uomo di spettacolo, one man show, ha mille spunti da sviluppare. Per ora filtra poco, quasi nulla, perché il presidente del Napoli adora sorprendere e stupire. Ma da Ginevra, in attesa di rientrare, sta lavorando a idee originali per accogliere il grande evento. Anche la città si sta organizzando. Domenica è già qui, mancano due giorni, il centro storico sarà invaso da centinaia di migliaia di persone, tifosi e turisti, tutti insieme, appassionatamente, per esultare al grande trionfo, Lazio e Salernitana permettendo. La festa spontanea, quella di cui s’è cominciato a discutere già in inverno, è adesso, e bisogna affrettarsi affinché tutto possa funzionare, con la città invasa da appuntamenti attesissimi oltre al derby: da oggi e fino a lunedì il Comicon, domani alle 19 Napoli-Pesaro di Basket (anticipata di un giorno), tanti eventi in programma per la festività del 1º maggio.

Mappa

Oltre al Maradona, se sarà scudetto, la folla si dividerà tra Piazza Plebiscito, Piazza Trieste e Trento, il Lungomare, Piazza Vittoria, Largo Maradona. Molti si avvieranno da Fuorigrotta, verrà presa d’assalto la Galleria Laziale per avvicinarsi al centro dallo stadio, si prevedono fiumi di persone in cammino. Sarà un vortice d’euforia e saranno tante le attenzioni da rivolgere, consapevoli delle difficoltà logistiche. È stato messo a punto un dettagliato piano traffico che prevede la creazione di una maxi-area pedonale dalle ore 12 di domenica alle 4 di mattina del giorno dopo con divieto d’accesso e transito per auto e motorini con 91 punti di controllo. Un modo per favorire i pedoni ed evitare di congestionare la città. Per la viabilità, verranno prolungate le linee della metropolitana e i trasporti su ferro fino a mezzanotte con presidio delle stazioni. Se lo scudetto slittasse a giovedì sera, le corse andrebbero avanti fino alle 3.

Sicurezza

Tema centrale sarà quello legato alla sicurezza. Il rischio è di vivere una domenica da isolati coi telefoni in crash per l’elevato numero di persone in strada. Anche per questo motivo è stato messo a punto un piano dall’Asl Napoli 1 che prevederà già la presenza di 130 soccorritori a piedi, 40 ambulanze, health point nei punti strategici, defibrillatori, presidi di primo soccorso. Si comunicherà attraverso radio. In prima linea la Protezione Civile Regionale a presidio della città con quasi mille transenne per incanalare i flussi di traffico. Saranno impiegate migliaia di uomini delle forze dell’ordine, molti provenienti da Roma (oggi la richiesta ufficiale dopo il tavolo tecnico in prefettura), sarà presente l’esercito a tutela del patrimonio culturale individuato dalla sovrintendenza. A tal proposito, i rappresentanti della Curva A hanno invitato con un volantino i tifosi a «non imbrattare e danneggiare muri, piazze, strade e monumenti».

Il 4 giugno

Per la festa spontanea il sindaco Gaetano Manfredi ha inviato una lettera al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per le misure da adottare nel giorno dell’altro grande evento. Martedì ci sarà un nuovo tavolo tecnico che dovrebbe partorire un programma ufficiale, intanto è tutto pronto per l’allestimento degli otto palchi oltre a quello virtuale dello stadio Maradona dopo la partita Napoli-Sampdoria (in attesa dell’ufficialità di data e orario). In città le location individuate sono Piazza Plebiscito, Piazza Mercato, Piazza Ciro Esposito a Scampia ed ex area Nato di Bagnoli mentre in provincia Castellammare di Stabia, Nola, Giugliano e Pozzuoli.