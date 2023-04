Scudetto Napoli, il centro sarà pedonale: rivolto appello ai tifosi

Napoli per la festa Scudetto, domenica, diventerà maxi-area pedonale con divieto di transito per auto e moto dalle 12 di domenica alle 4 del giorno dopo in pieno centro con 91 varchi. Ma c'è una novità. Nino Simeone, consigliere del Comune di Napoli e Presidente della Commissione Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, ha annunciato a Radio Punto Nuovo che chiederà di posticipare il divieto dalle 12 alle 14 per consentire a chi lavorerà la mattina di fare rientro a casa prima della grande festa.