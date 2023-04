Napoli, Politano recupera per il derby? Novità dall'allenamento

Due giorni a Napoli-Salernitana, questa mattina la squadra allenata da Spalletti si è allenata a Castel Volturno. Mario Rui ha effettuato terapie. Politano ha svolto lavoro in piscina e allenamento individuale in campo. Si avvicina il rientro dell'esterno ex Inter, al momento non è ancora possibile stabilire se riuscirà a recuperare per il derby, appare difficile ma se ne saprà di più nelle prossime ore.