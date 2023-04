Napoli, una bandiera per ricordare chi non c'è più: bellissima iniziativa dei tifosi

Una bandiera allo stadio per sé a un'altra per una persona cara che non c'è più. Questa l'iniziativa diffusa e promossa attraverso un volantino firmata da Ultras Napoli 1972 per la partita contro la Salernitana che potrebbe valere lo Scudetto 33 anni dopo. Il concetto è chiaro: essendo passato molto tempo dall'ultima volta, molti tifosi si sono avvicinati al Napoli attraverso i racconti di un genitore, un amico, un parente .

Napoli, l'iniziativa per il derby con la Salernitana

Per questo motivo domenica l'idea diffusa è quella di portare due bandiere simboliche, una per sé e un'altra "per chi non c'è più ed avrebbe meritato di esserci. Fate che lo sventolio si confonda con il cielo" si legge nel volantino. In attesa della grande festa. La città si sta organizzando per una giornata che può diventare storica, da ricordare in eterno.