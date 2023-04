Napoli, lo Scudetto è sulla sabbia: proiettato il tricolore a Posillipo

Una scena suggestiva per celebrare il momento. Lo Scudetto ad un passo, può arrivare domenica, festeggiato in anticipo in modo originale. Dove? A Napoli, ovviamente. Più precisamente a Posillipo, su una zona spiaggia della zona, dove da Palazzo Petrucci è partita su sabbia la proiezione dei tre scudetti , quelli del 1987, del 1990 e ora quello che sta per arrivare. Uno scenario suggestivo che ha fatto il giro del web e che ha raccolto tantissimi consensi.

Napoli, cosa è successo a Posillipo: immagini da brividi

Uno spettacolo bellissimo per una città che vivendo in apnea in attesa del grande evento. Domenica si avvicina e i tifosi non vedono l'ora di esultare al Maradona dopo la sfida contro la Salernitana. Intanto, in ogni dove, in città si fa festa. Anche ad un passo dal mare e col Vesuvio sullo sfondo.