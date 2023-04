Da Kvaratskhelia a Elmas: nessun giocatore ha visto l'ultimo Scudetto del Napoli

Napoli, l'età della rosa: nessuno ha visto lo Scudetto

A seguire Bereszynski, 30 anni, quindi Politano 29 come Di Lorenzo e Rrahmani, 28 per Zielinski, Lobotka e Gollini, Simeone ne ha 27 al pari di Lozano e Anguissa. Per loro, per tutti, l'era Maradona è nei racconti, nessuno c'era quando la squadra allenata da Bigon trionfò per la seconda volta (dopo la vittoria in panchina di Bianchi) conquistando lo Scudetto del 1990. Qualcuno l'ha solo sfiorato, altri, come il 22enne Kvaratskhelia, oppure Osimhen, 24, o Raspadori, 23, è nato addirittura anni dopo, un'altra epoca, altri tempi.