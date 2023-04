Napoli, destino in bilico per Lozano: rivelazione sul futuro

Hirving Lozano ha il contratto in scadenza nel 2024 ma al momento il suo futuro è poco chiaro. Non ci sono accordi per il rinnovo ma neppure s'intravedono squadre che, più d'altre, sono pronte ad ingaggiarlo. La conferma è autorevole, arriva da Rodrigo Obregon, suocero del Chucky e membro dell'entourage, che a Tele A svela: "In questo momento non ci sono offerte concrete da parte di altre squadre, quindi si continua a Napoli. In città con la sua famiglia Hirving sta bene". Queste le dichiarazioni da parte di una figura molto vicina a Lozano.