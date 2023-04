Napoli, Spalletti e lo scudetto: "Impresa da raccontare a figli e nipoti"

NAPOLI - Grande fermento a Napoli per uno scudetto atteso 33 anni. Alla vigilia dell'attesissimo derby campano contro la Salernitana in programma allo stadio Diego Armando Maradona , il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha presentato con queste parole il match, toccando ovviamente anche altri temi: rivivi la diretta.

15:56

Il messaggio di Spalletti ai tifosi: "Campioni anche fuori dal campo durante i festeggiamenti"

"Se dovessimo vincere e la partita determinerebbe... bisogna vincere anche dopo la gara nei comportamenti, nel divertirsi, dobbiamo tutti sapere che questo sport è dei bambini, dei figli, e tutti domani, anche io, avremo i figli in giro per la città. Se qualcuno fa qualcosa che mette a rischio la partecipazione di un'altra persona o dei bambini, fa una cosa che non si può fare assolutamente e quindi si deve essere intelligenti e usare il buon senso. Il gioco è dei bambini e devono festeggiare se dovesse succedere...".

15:54

Spalletti: "Vincere a Napoli conta di più"

"È dal 2001 che non succede che una terza città non vinca lo scudetto. È un valore in più che assume il campionato fatto dai ragazzi ed è un ringraziamento super che dobbiamo fargli per come l'hanno condotto. Vediamo se sono bravi anche nello strappo finale".

15:52

Spalletti sulla Salernitana...

"Sousa è gradevole, colto, ha lavorato in 7-8 paesi e squadre diverse, ha cultura calcistica e per quello che sta facendo vedere sa dove vuole portare la squadra e cosa fargli fare. Conosco De Sanctis, l'ho avuto, conosco la sua qualità di professionista, di Iervolino ne parlano tutti bene, ha idee, di conseguenza sappiamo che sarà una gara difficile al di là dello spostamento, lo sarebbe stata comunque e dovremo essere pronti a superare questi ostacoli alti, queste montagne rocciose. Se sei incapace di perforarla, devi aggirarla, come tutte le partite. E' un derby, ma ci sono in ballo altre cose che l'avrebbero fatta essere così ugualmente, c'è la moralità professionale per tutti al di là degli obiettivi".

15:49

Spalletti: "Voglio raccontare qualcosa di eccezionale a figli e nipoti"

"Sono alla ricerca di qualcosa da raccontare ai figli, ai nipoti, per voler raccontare delle cose particolari, eccezionali, bisogna fare risultati eccezionali, vivere storie eccezionali. Se saranno bravi questa è una di quelle da poter raccontare, sono ragazzi eccezionali, umili, disponibili a metterci qualcosa di loro e dire qualcosa di loro, ma quello che mi è sempre piaciuto e veder nascere una famiglia come la loro, mi rende orgoglioso vedere un gruppo così".

15:45

Le emozioni di Spalletti

"Sì, mi emoziono facilmente, ho paura se ripenso a dove sono partito. L'emozione ce l'avevo già sul bordo strada dove sono passato, domani di più, ma si va a cercare queste cose qui, sono quelle che fanno la differenza. C'è tutto, ma sappiamo che se non si vuole vivere o rischiare in queste situazioni allora non si deve fare calcio, ma noi vogliamo e si va dentro con tutte le qualità che abbiamo?. Abbiamo da giocare ancora delle partite, non so quale sarà la reazione ad un gol che può determinare quella felicità, sono tutte cose estreme che vanno vissute nella realtà, nell'accaduto, non nelle previsioni. Ora guardiamo le reazioni al gol di Kvara, a quello di Raspa non mi sono mosso".

15:40

Spalletti sulla sfida vinta contro la Juve

"La squadra è venuta fuori nel finale? Io credo che la squadra sia venuta fuori dall'inizio, per me ma anche per i numeri, anche nel primo tempo la ricerca è stata la stessa, andarli a prendere e sapendo degli ingressi di Di Maria e Chiesa ci siamo raccomandati per quelle ripartenze quando fai una partita all'attacco, come siamo stati accusati anche col Milan. La riaggressione forte porta che se non la riprendi, ti restano dei vuoti ed a campo aperto zainetto e pedalare fino in fondo e vediamo chi arriva prima se non le previeni prima e le assorbi con la linea. L'abbiamo fatto bene, s'è vinto una gara importantissima ed è accaduto tante volte, questi ragazzi hanno numeri che sono difficili da portare a casa. Poi se non la recuperi e c'è uno come Leao di là, o come Chiesa e Di Maria... poi qualcuno dice lì non devi fare così, ma le altre 7 volte in cui quella situazione ti ha dato vantaggio non le vedi?".

15:36

Spalletti sulle parole di Sarri e Allegri

"Rispondere a loro? Non lo so, io non devo rispondere né a Sarri né ad Allegri. Noi ci siamo costruiti il nostro campionato in maniera corretta. Noi pensiamo ai tifosi, alla soddisfazione di vedere giocare un gruppo serio e unito di calciatori che sono stati importanti per noi nel percorso per arrivare a questo finale di campionato così emozionante".

15:32

Spalletti sulle parole di Elmas

"E' il desiderio di tutti noi. Non vogliamo sbagliare la volata finale, ma non dipende solo da noi. C'è un'altra partita che si deve giocare e di perdere io non lo auguro a nessuno. L'odio verso gli altri non sarà mai uno strumento per difendere quello a cui vogliamo bene. Sappiamo benissimo tutti di avere di fronte una partita importante, ma che non possa essere determinante lo so altrettanto benissimo. Insomma, si sta belli tranquilli come sempre".

15:29

La volata finale

"Dobbiamo farci trovare pronti, noi abbiamo giocatori che sarebbero forti anche nel ciclismo per quanto e come hanno pedalato. L'idea di gioco collettivo e di squadra, se l'hanno apprezzata tutti, è la soluzione migliore. Lo vogliamo portare in fondo questo discorso, la nostra squadra è più forte tutta insieme rispetto all'addizione di 11 nomi".

15:27

Spalletti sullo spostamento dalle partita

"Noi non abbiamo affidato al prefetto o al fato il nostro campionato, ma alla nostra idea di calcio, per fare felici i tifosi che ci attendono col fiato sospeso per ore in aeroporto o per strada solo per veder passare un pullman azzurro. Abbiamo dovuto modificare anche noi il lavoro settimanale e lo dobbiamo accettare. Per la voglia che ho visto anche stamattina sono convinto che faremo la nostra partita. Affronteremo un avversario forte, sono otto gare che non perdono. Apprezzo Sousa, uno che lavora sul campo. Quanto successo ha motivato di più gli avversari, ma faremo quello che dovevamo fare oggi".

15:22

Le sensazioni di Spalletti

"Siamo di fronte ad una sfida estrema, come nelle ultime partite, che se le porti a casa ti danno più forza. Da tempo vogliamo vivere queste nottate qui e c'è da viverle nello stesso modo di sempre, riuscendo ad avere ben chiaro cosa dobbiamo fare in campo e nella preparazione per arrivarci".

15:19

Spalletti in conferenza stampa: le prime parole del tecnico del Napoli

"Sappiamo da molto tempo quale deve essere la nostra direzione, non dobbiamo fare inversioni o cose diverse. Dobbiamo solo proseguire sulla nostra strada fatta fin qui, poi ci sono delle cose che stanno al di sopra di noi e che non possiamo controllare. Noi saremo pronti a giocare la nostra partita, saremo stati pronti oggi lo stesso, con tutte le forze, pure quelle che non abbiamo. Giochiamo e basta".

14:52

Possibile scudetto alla gara numero 553 in panchina per Spalletti

Fino a questo momento, nell’era dei tre punti a vittoria (dalla stagione 1994/95), Sven-Göran Eriksson è stato l’allenatore che ha vinto il primo titolo dopo più partite tra il proprio esordio e la data di conquista dello Scudetto (424 panchine). Domani contro la Salernitana Luciano Spalletti raggiungerà quota 553 gare (inclusi tavolini).

14:40

Nuovo record in caso di scudetto

Se tutto dovesse andare per il verso giusto (vittoria Inter o pareggio contro la Lazio, vittoria Napoli contro la Salernitana), ci troveremmo di fronte ad un nuovo record. Mai una squadra in Serie A ha vinto lo scudetto con sei gionate di anticipo. Con un eventuale trionfo domani (30 aprile 2023), il Napoli tornerebbe a vincere uno scudetto a distanza di 33 anni dall'ultimo (29 aprile 1990).

14:33

Napoli imbattuto contro la Salernitana in Serie A

Precedenti favorevoli al Napoli in Serie A contro la Salernitana: tre vittorie e due pareggi per i partenopei.

14:25

Il Napoli vince lo scudetto se...: ecco tutte le ipotesi

Una città in fermento, Napoli è pronta a festeggiare. Per l'aritmetica conquista dello scudetto il Napoli dovrà battere domani la Salernitana nel derby campano al Maradona (inizio alle 15). Prima però occhi attenti su Inter-Lazio, in programma alle 12:30. La squadra di Spalletti dovrà sperare nella vittoria o nel pareggio dell'Inter contro i biancocelesti di Sarri. In quel caso, sarà scudetto. Se la Lazio dovesse vincere, al Napoli basterà mantenere il +17 anche nel turno successivo battendo l'Udinese in trasferta.

14:05

Napoli-Salernitana, la conferenza stampa di Spalletti

Alle 15 dal Konami Training Sporting Center di Castel Volturno parlerà Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, alla vigilia della gara contro la Salernitana

Konami Training Center di Castel Volturno