Napoli in campo prima della Salernitana: novità per due infortunati

Mattinata di lavoro per il Napoli a Castel Volturno. La squadra si è allenata alla vigilia del derby contro la Salernitana in programma domani alle ore 15 allo stadio Maradona. Una partita decisiva per la conquista dello Scudetto. Sarà una domenica tutta da vivere, ma Spalletti - che negli ultimi giorni ha recuperato Simeone - non potrà contare sulla rosa al completo.

Le ultime da Castel Volturno prima del derby

Ultimi aggiornamenti per i due infortunati della rosa, Mario Rui ha effettuato terapie. Politano ha fatto piscina, terapie e lavoro individuale in campo. Entrambi salteranno la partita contro la squadra allenata da Sousa. Per l'ex esterno dell'Inter il rientro è vicino, ma non sarà contro la Salernitana, mentre per il terzino portoghese bisognerà attendere almeno altre 2-3 settimane prima di rivederlo in campo.