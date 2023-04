Salernitana senza albergo, arriverà in autobus domenica mattina

SALERNO - Salernitana costretta a cambiare programma di preparazione e logistico. Stamani è prevista la rifinitura al Mary Rosy dopo l’allenamento di ieri mattina. Ma l a squadra è rimasta, di fatto, senza albergo . Il club aveva, infatti, prenotato per ieri sera a Palazzo Caracciolo, ma per stasera non c’è più posto. E allora la squadra partirà domattina da Salerno, pranzerà a Napoli e poi andrà direttamente al Maradona. Intanto, Paulo Sousa ieri pomeriggio sui social ha postato una foto che lo ritrae con un gruppo di bambini, quelli invitati giovedì pomeriggio a fare da raccattapalle durante l’allenamento a porte aperte all’Arechi.

Il post di Paulo Sousa

«La vostra energia – scrive il tecnico portoghese - è contagiosa e conquista tutti noi sul campo. Grazie per essere venuti, è stato fantastico vedere intere famiglie, dai nonni ai nipoti, sugli spalti. L’affetto che avete mostrato per la squadra ci ha toccato il cuore e ci ha dato la carica per continuare a dare il massimo in campo. Ragazzi, il nostro destino lo facciamo noi! Grazie di cuore». Sousa, insomma, carica l’ambiente, che non ha preso certo bene lo slittamento del derby e lo spostamento delle altre due partite ma non di Salernitana-Fiorentina. Capitolo formazione. Mazzocchi potrebbe essere la novità a destra. In difesa, ballottaggio tra Daniliuc e Lovato, mentre in attacco Dia e Piatek si contendono una maglia. Stamani alle 12.30 conferenza stampa di Sousa.