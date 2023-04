Osimhen e Kvaratskhelia, i figli di D10S si prendono il tricolore

Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia si sono incontrati in un ritiro di mezza estate e si sono riconosciuti: gemelli diversi, pur sempre gemelli. Vengono da mondi paralleli e parlano lingue parallele, certo, ma per capirsi al volo basta uno sguardo, un assist e un gol, e buonanotte a tutti voi. Voi che non sapete che il Dna è lo stesso. Che l’origine è quella anche se uno è nato in Nigeria e l’altro in Georgia; e neanche nello stesso giorno. Mettiamola così: forse non è un caso che siano insieme nel Napoli 33 anni dopo il 1990, quando i ragazzi di oggi non erano idea e figuriamoci progetto. Progetto divino, al massimo. Magari di Diego. Maradona che ha fatto appena in tempo a vedere Victor con la maglia azzurra e che di Khvicha, come in tanti, probabilmente non sapeva nulla o sapeva pochissimo. Ma ora è così, quasi così: campioni d’Italia, eredi del Pibe. Osi e Kvara: i figli di D10S.