Inter, Lautaro ribalta la Lazio: la frase su Maradona e sul Napoli

MILANO - L’Inter supera in rimonta la Lazio (3-1), riacciuffa Roma e Milan al quarto posto in classifica e consegna, il match point scudetto al Napoli di Luciano Spalletti. Man of the match, l'argentino Lautaro Martinez, che con una doppietta ha steso i biancocelesti di Sarri. Ecco il suo commento a fine gara ai microfoni di Sky Sport. "L'Inter c'è, ha giocatori di qualità e di grande carattere: anche oggi l'abbiamo dimostrato. Champions più vicina? Ci credo molto: la squadra ha nomi importanti, giocatori che stanno ritrovando la forma in un momento di stagione importante. Siamo in finale di Coppa Italia, in semifinale di Champions e in corsa per il quarto posto. Intesa con Lukaku? Ci troviamo bene. L'importante è che tutti diano il massimo, abbiamo bisogno di tutta la squadra in questo momento. Abbiamo dato una mano al Napoli? Diego ha fatto molto per loro, gli faccio i miei complimenti perché hanno fatto un grande percorso e sono stati i migliori".