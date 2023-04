Napoli, festa rimandata: quando può vincere lo scudetto, cosa succede ora

NAPOLI - Festa rimandata per il Napoli, a cui non è bastato il pari al Maradona contro la Salernitana per festeggiare aritmeticamente lo scudetto nonostante il ko della Lazio in casa dell'Inter. I biancocelesti sono ora a -18 con 6 giornate ancora da disputare (ancora possibile dunque in linea teorica un arrivo a pari punti con conseguente spareggio) e possono essere scavalcati al secondo posto dalla Juve, attesa dalla trasferta di Bologna in posticipo.