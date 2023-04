NAPOLI - Brutte notizie arrivano da Napoli. Un uomo è stato infatti accoltellato al torace (lato destro), al culmine di una lite per la viabilità. Quest'ultimo si stava recando allo stadio Maradona, per la partita dei partenopei contro la Salernitana. Gli agenti di polizia sono intervenuti al pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo, quartiere Fuorigrotta, dove l'uomo si è recato dopo essere stato ferito. Ha riportato ferite giudicate guaribili in dieci giorni ed è stato dimesso.