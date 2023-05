Scudetto rinviato, ma Spalletti premia il Napoli: la scelta del tecnico

Un giorno di riposo

Intanto il tecnico Spalletti ha concesso una giornata di riposo al gruppo. L'appuntamento per la ripresa della preparazione, in vista della trasferta di giovedì (4 maggio) Udine, è fissato per la mattinata di domani (2 maggio). Dopo il pari della Juventus contro il Bologna, ora alla capolista basterà un solo punto per la matematica certezza del titolo. Ma lo scudetto potrebbe arrivare già mercoledì in albergo, qualora la Lazio non riuscisse a battere il Sassuolo all'Olimpico.

Ordine pubblico

I mancati festeggiamenti di ieri pongono però un nuovo problema di ordine pubblico, perché ora le feste in città potrebbero addirittura raddoppiarsi: una giovedì (subito dopo la gara di Udine) e un'altra domenica prossima quando il Napoli affronterà al 'Maradona' la Fiorentina e la squadra potrebbe finalmente concedersi all'abbraccio dei suoi tifosi. Nelle prossime ore sono previsti incontri in Prefettura per mettere a punto un nuovo piano sicurezza. Non è escluso che la partita con i friulani, il cui inizio è al momento fissato alle 20.45, possa essere anticipata alle 18.00 per evitare il ritorno della squadra a Napoli in nottata, con la presumibile invasione da parte dei tifosi dell'aerostazione di Capodichino.