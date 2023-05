Napoli, Mertens è in città: gioia incontenibile per il terzo scudetto

Dries Mertens è a Napoli . L'attaccante belga ha raggiunto la città partenopea per prendere parte ai festeggiamenti in vista dell'imminente vittoria del terzo scudetto . Il rapporto che c'è tra Mertens e la piazza azzurra è viscerale, rafforzato dagli anni vissuti al Maradona che l'hanno fatto diventare un napoletano a tutti gli effetti, tant'è che ha chiamato il proprio figlio Ciro.

La gioia di Mertens per il Napoli

Mertens è arrivato a Napoli dove ha raggiunto gli amici. Come si evince da un video pubblicato sui social, l'attaccante ha "anticipato" i festeggiamenti in un clima di grande euforia in vista della conquista dello scudetto da parte della squadra guidata da Spalletti. Insomma, insieme ai napoletani ci sarà anche un tifoso speciale che si unirà per celebrare un momento atteso da trentatré anni.