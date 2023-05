Positano e pizza: cosa ha fatto Spalletti nel giorno libero

Lunedì di riposo per il Napoli, Luciano Spalletti ne ha approfittato per un giorno di relax , ha trascorso diverse ore a Positano ed è stato travolto dall'affetto dei tifosi nella settimana che, quasi certamente, coinciderà col ritorno dello scudetto a Napoli. L'allenatore azzurro si è anche concesso una pizza da 50 Kalò , sui social il pizzaiolo Ciro Salvo ha postato la foto con Spalletti: "Manca pochissimo al tricolore, nel frattempo il mister è tornato a gustare la mia pizza!".

Napoli, oggi la ripresa: giovedì l'Udinese

La squadra si ritroverà oggi in campo per preparare la sfida in programma giovedì sera contro l'Udinese alle ore 20.45, partita che può essere decisiva per lo scudetto qualora la Lazio battesse il Sassuolo. Viceversa, il titolo sarebbe aritmetico già mercoledì sera verso le 10.40.