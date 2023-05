Napoli in campo, novità per Politano. Le ultime su Mario Rui

Dopo il giorno di riposo concesso da Spalletti, la squadra è tornata in campo, a Castel Volturno, per preparare la sfida contro l'Udinese. Si giocherà giovedì alle ore 20.45. Non ci sarà Mario Rui, ci sono novità per Politano. L'ex esterno dell'Inter, infatti, si avvicina al rientro, avendo svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Per il terzino portoghese, invece, ancora terapie. Il suo recupero è previsto tra un paio di settimane.