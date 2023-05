Insigne, post da brividi per lo Scudetto: c'è anche Kvaratskhelia

Anche l'ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne aspetta con ansia la vittoria dello scudetto. Con un post social l'ex capitano azzurro ha riferimento al suo gol lo scorso anno realizzato su rigore contro la Salernitana e ha scritto "Manca poco...3" con una serie di reti di quest'anno tra cui quella di Kvaratskhelia contro l'Atalanta . Il Napoli, infatti, è ad un passo dal grande traguardo. Lo scudetto potrebbe essere aritmetico già domani qualora la Lazio non vincesse col Sassuolo, viceversa bisognerà fare almeno un punto a Udine per il trionfo aritmetico.

Insigne tifoso a distanza: il suo post dal Canada

Insigne, ex capitano, si è trasferito la scorsa estate in Canada al Toronto dopo la scadenza del suo contratto, ma segue sempre a distanza il Napoli, la squadra con la quale è cresciuto sin dalle giovanili. Da un anno Insigne gioca in America, la sua vita è totalmente cambiata, eppure sui social e non solo l'ex 24 azzurro non smette di sostenere la squadra allenata da Spalletti. Aspettando il grande traguardo.