Napoli, il cappello sulle ventitré

Ieri si contavano a migliaia. Alle 19.30 erano quasi novantatremila i tifosi in fila - in mano un biglietto da 5 - per prenotare un posto al Maradona dove domani sera si seguirà sul maxischermo la partita di Udine. Di fronte a tanta partecipazione popolare mi è venuto di prendere in prestito un po’ della fantasia di Mimmo Carratelli e adattare l’inizio di “Torna a Surriento” a uno dei momenti anche televisivamente più significativi della storia del club: Video Napoli quant’è bello/ spira tantu sentimento/ Comme tu a chi tiene mente/ Ca scetato ‘o faje sunnà.