Napoli, tifoso vuole andare al Maradona ma scopre di avere il Daspo

Scopre di avere il Daspo ma manca dallo stadio dal 1991 : è la singolare storia di un tifoso del Napoli che voleva assistere dal Maradona alla gara contro la Fiorentina di domenica prossima. Il protagonista è un imprenditore 47enne che vive a Roma e che, per questo e altri motivi, manca allo stadio da oltre trent'anni. Mentre tentava di acquistare online il biglietto per domenica, inserendo i propri dati, ecco la sorpresa.

Le parole del tifoso del Napoli e gli ultimi sviluppi

Stupore misto a incredulità per il tifoso che, assicura, non ha mai partecipato a scontri con la polizia quando era più giovane: "Non faccio parte di nessun gruppo ultrà eppure, dal responso che mi è stato notificato mentre cercavano di acquistare un ingresso per giovedì, pare che sulla mia testa penda questo divieto che ora mi costringerà a vedere l'agognata partita a casa". Lo sfortunato tifoso ha subito avvertito il suo avvocato al quale ha chiesto di inviare una pec di protesta alla società che gestisce la compravendita dei biglietti on-line.