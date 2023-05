Politano, sorpresa per Emma: maglia del Napoli nel cartone della pizza

Credeva di aver ricevuto una pizza, d'altronde era in un noto locale in città, invece Emma nel classico scatolo quadrato ha trovato...una maglia del Napoli. Un regalo che le ha dedicato l'attaccante azzurro Matteo Politano. La cantante ha ricevuto così la divisa personalizzata col suo nome, il cognome e il numero 1. Tante risate in un video diventato subito virale.