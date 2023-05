Napoli, i convocati per l'Udinese: doppia assenza per Spalletti

Tutti a Udine per la trasferta che può valere lo scudetto, anche se Spalletti non potrà contare su due calciatori. Nell'elenco dei convocati, infatti, mancano sia Mario Rui che Politano, i due infortunati in casa Napoli. Nell'allenamento di oggi, l'ultimo prima della partenza per il Friuli, il terzino portoghese ha continuato a svolgere terapie mentre l'ex esterno dell'Inter ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato.