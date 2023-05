Il Napoli in ritardo a Udine: la Lazio era già iniziata. Poi tutti davanti alla tv

INVIATO A UDINE - Al 25' del secondo tempo di Lazio-Sassuolo, una decina di minuti dopo il gol di Felipe Anderson, il Napoli arriva all'hotel Là di Moret di Udine. Non è ancora campione d'Italia, no, però almeno ha dribblato l'ultimo ostacolo che ha rallentato, anzi ritardato per la seconda volta in quattro giorni l'appuntamento con lo scudetto: lo sciopero dei controllori di voli. Sì, il charter della squadra per Ronchi dei Legionari era previsto a Capodichino alle 18, ma la protesta del personale Enac, in scena dalle 13 alle 17, ha complicato ancora un po' il famoso ultimo chilometro di cui Spalletti ha già parlato dopo il derby. Capita. E comunque alla fine, un'ora e venti dopo rispetto al programma iniziale, il Napoli ha preso il volo. Alè.