Il Napoli annuncia il sold out al Maradona: svelato orario apertura cancelli

Caccia al biglietto terminata . Esauriti tutti i tagliandi per assistere alla partita Udinese-Napoli dal Maradona attraverso l'installazione di otto maxi-schermi a bordocampo. L'annuncio è del club azzurro che parla di "sold out" per la sfida della Dacia Arena da vivere a distanza e fa anche sapere che i tornelli dello stadio apriranno alle ore 18 per consentire ai 55mila presenti a Fuorigrotta di entrare con estrema calma al Maradona.

Caccia al biglietto per due giorni: la grande attesa

Sarà una notte di festa inedita, pienone per una partita che si giocherà altrove, una rivoluzione di tifo nella serata che può consegnare aritmeticamente lo scudetto al Napoli. Da giorni era corsa al tagliando, da martedì in migliaia erano in coda virtuale sulla piattaforma predisposta, ad un certo punto si contavano anche più di 100mila tifosi in fila per un posto al Maradona. Molti ce l'hanno fatta, altri saranno costretti a seguire la partita altrove.