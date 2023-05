Napoli, Scudetto in Friuli? L'Udinese fa un appello ai suoi tifosi

Si prevede una grande festa questa sera alla Dacia Arena per l'eventuale scudetto del Napoli . Ma, dato che tra le due tifoserie non c'è particolare feeling, ecco l'intervento social dell'Udinese. Con un post, infatti , la società friulana ha lanciato un appello ai propri tifosi e non solo affinché si possa parlare solo di calcio rispettando gli avversari e gli eventi.

L'appello dell'Udinese ai suoi tifosi prima del Napoli

Il testo era il seguente: "La Dacia Arena è nata per ospitare grandi partite e godere dello spettacolo del calcio con passione e amore per i propri colori, supportando la propria squadra e rispettando gli avversari. Chi ama il calcio, vive di questi valori". Un invito al fair-play per una partita che vedrà la presenza di oltre ventimila tifosi con la metà di partecipanti che saranno tifosi del Napoli. Alla squadra allenata da Spalletti basta un solo punto per conquistare il tricolore.