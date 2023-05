Spalletti e l'impresa Scudetto del Napoli: il capolavoro dell'anima

L'impresa del condottiero Luciano Spalletti

Luciano Spalletti è arrivato dove era impossibile pensare Napoli potesse arrivare, non ora, non dopo un’estate avvelenata, non quando pareva fosse stato smontato un sogno che invece si stava realizzando: ci ha messo le mani e anche la faccia, ha osato, ha rischiato, è rimasto se stesso, fedele ai suoi principi e alle proprie idee, ed ha consegnato una città alla gloria eterna. Il terzo scudetto è la sintesi del suo vissuto, mai banale, sempre un po’ oltre le linee (le linee non le righe), per andarsi a cercare un orizzonte che ne scatenasse l’istinto primordiale, la ricerca della Sacra Bellezza, incantando le stelle: ne è venuto fuori un’opera d’arte che ha pochi precedenti nel calcio italiano, una supremazia schiacciante e innaturale, un’immagine radiosa, abbagliante, luminosa. Una luce nuova nel calcio italiano che sa di lui. Il capolavoro dell’anima.