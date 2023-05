Napoli, scudetto nel segno di Maradona: il post da brividi dell'ex moglie

NAPOLI - Il Napoli ha vinto il terzo scudetto della sua storia, il primo senza Diego Armando Maradona anche se i tifosi hanno festeggiato il titolo nello stadio intitolato a lui, seguendo sui maxi-schermi il match di Udine che ha consegnato il tricolore alla squadra di Spalletti. E il trionfo azzurro è stato celebrato anche sui profili social ufficiali del 'Pibe de oro': "Una nuova data da ricordare, una nuova gioia per la città, per la gente, per la storia. Grazie a tutti voi ragazzi! Forza Napoli" è la frase (con l'emoticon di un cuore azzurro) che si legge in un post Instagram sulla pagina di Maradona, a corredo di una foto che ritrae Diego con la maglia numero 10 del Napoli mentre sale degli scalini su cui si leggono i nomi dei suoi eredi calcistici.