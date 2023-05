Napoli, retroscena Osimhen: "Ricordo cosa ci disse Spalletti in ritiro..."

Udinese-Napoli, le parole di Osimhen

Dopo il gol pesantissimo all'Udinese, che ha fatto esplodere la gioia a Napoli, Osimhen si è lasciato andare a degli elogi nei confronti di Luciano Spalletti. Ecco le parole dell'attaccante nigeriano: "È un grande allenatore, eccezionale. È come un padre per tutti noi, è molto severo ed esigente e ti risolve i problemi in campo e fuori. È bello giocare per un allenatore di questo livello e gli devo molto da quando sono professionista. Voglio godermi questo scudetto con i compagni e con lui, se lo merita perchè ricordo cosa ci disse in ritiro a inizio stagione, è una sensazione incredibile e per me lui è l'allenatore dell'anno..."