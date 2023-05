Anche i Coldplay impazziscono per il Napoli: "La casa dei campioni!"

NAPOLI - Sui social stanno arrivando tanti complimenti per il terzo scudetto vinto dal Napoli. Oltre a quelli provenienti dalle squadre avversaria e dagli addetti ai lavori, i tifosi del Napoli hanno accolto con grande piacere il tweet dei Coldplay, la band britannica composta da Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion, che si esibirà a Napoli al Diego Armando Maradona il 21 e 22 giugno: "Scene meravigliose nel nostro..Il 21-22 giugno sarà molto divertente. Complimenti al Napoli, non vediamo l'ora di venire a giocare in casa dei campioni...".