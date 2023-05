Napoli, De Laurentiis: "Questo il futuro di Spalletti e sullo scudetto..."

Nel post partita di Udinese-Napoli , il presidente De Laurentiis non ha potuto contenere la sua gioia. Il patron ha fatto delle dichiarazioni importanti sullo scudetto, affermando che: "Quando ho visto Spalletti arrivare a Napoli ho detto che sarebbe riniziato un grande ciclo, è un vero uomo che lavora con grande consapevolezza e dedizione".

De Laurentiis, le parole sul futuro di Spalletti dopo Udinese-Napoli

Continuando con le sue parole nel post partita di Udinese-Napoli De Laurentiis ha fatto delle dichiarazioni importanti importanti sul futuro di Spalletti rivelando che: "Quelli come Spalletti me li voglio tenere stretti, molto stretti, perchè è difficile trovarli. L'aggettivo per questo scudetto è "iniziatico", si ricomincia sempre da un punto di partenza e questo scudetto lo rappresenta".