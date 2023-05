Il mondo celebra il Napoli: "La Resurrezione"

Le reazioni della stampa estera

Particolare la copertina de l'Equipe che ha messo in risalto la cavalcata azzurra con "La Resurrection", sottolineando come il club di De Laurentiis sia partito dalla serie C e nel giro di diciannove anni sia riuscito a conquistare un titolo che mancava in città da ben trentatré anni. Particolare anche il tributo dell'inglese The Sun che titola: "Fandemonium". Insomma, è un Napoli stellare a cui tutto il mondo rende omaggio.