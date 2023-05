Festeggiano il Napoli, aggrediti a Roma: il racconto di una ragazza è agghiacciante

Il racconto di una ventenne

Un gruppo di tifosi che stava celebrando il successo del Napoli è stato aggredito da un gruppo di persone vestite di nero e con i volti coperti. Ferita alla testa per un 24enne, al quale i medici hanno stabilito una prognosi di una settimana. Ovviamente sono già iniziate le indagini della Polizia cha sta vagliando le riprese delle telecamere di sorveglianza. Agghiacciante il racconto di una ventenne, la quale ha dichiarato che l'aggressione è stata effettuata con "bottigliate e cinghiate". Per poi continuare: "Erano una quindicina, sembravano ultras: ci hanno strappato le bandiere e le sciarpe. Io e le mie coinquiline abbiamo iniziato a correre per metterci a riparo, e qui ho visto un uomo per terra che veniva colpito senza alcun freno con una cinghia. Scene agghiaccianti. Noi abbiamo pensato solo a correre più velocemente possibile per scappare da quella furia cieca e insensata. Poco dopo abbiamo sentito arrivare anche un'ambulanza. Abbiamo raggiunto una fermata del bus dove c'erano altre persone e qui ci siamo fermate. Non avremmo pensato che una serata di festa potesse trasformarsi in un incubo tale con così tanta violenza. per me e per le mie amiche tutto questo è impensabile".