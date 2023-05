Scudetto Napoli, Caterina Balivo pazza di gioia: il video è virale

Caterina Balivo scatenata sui social. La nota conduttrice, grandissima tifosa del Napoli, ha esultato al triplice fischio della sfida contro l'Udinese e ha postato un video sui social in cui felice sventola una bandiera con tanto di sciarpa al collo. Questo il suo messaggio. "Ci vediamo in piazza. Troppo emozionata. 33 anni dopo, una meravigliosa notte di maggio".

Napoli, lo Scudetto e i festeggiamenti di Caterina Balivo

Un video girato mentre alle sue spalle la città s'illuminava di fuochi d'artificio. "Ora scendo in piazza per la pizza" ha aggiunto, e infine ha intonato una canzone dedicata a Osimhen. Pazza di gioia, come tutti i napoletani, per il trionfo dello scudetto.