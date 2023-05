Alberto Angela, selfie con Maradona per lo scudetto del Napoli

NAPOLI - Vincere è possibile ovunque ma è il modo in cui si celebra un trionfo a renderlo speciale, con la festa che finisce per incarnare i sentimenti e i valori di un popolo come sta accadendo a Napoli, dove la festa per lo scudetto era attesa da 33 lunghissimi anni. Un'impresa celebrata anche da Alberto Angela, che ha voluto rendere omaggio alla città con un'emozionante post sui social.