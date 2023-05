Diego Jr, la gioia e la rivelazione: "Spalletti è il Maradona di questo Napoli"

La vittoria del terzo scudetto non ha fatto dimenticare l'amore di Napoli per Diego Armando Maradona, anzi il "pibe de oro" è stato ricordato a lungo attraverso immagini e cori nello stadio che ne porta il nome durante i festeggiamenti di ieri sera. Il figlio del fuoriclasse argentino, Diego Junior, ha messo in risalto la gioia per il successo degli azzurri: "Penso che questo sia uno scudetto tanto bello quanto insperato. Perchè ovviamente all'inizio nessuno ci dava come candidati al successo. Però questa squadra si è poi meritata sul campo quello che ha guadagnato durante tutto il campionato. E' stata una squadra meravigliosa, penso che sia stato forse il Napoli più bello di sempre. Quello di papà, è vero, ha vinto il primo, il secondo scudetto, la Coppa Uefa, però questo Napoli il campionato lo ha stracciato. Non c'è mai stata storia, sin dalla prima giornata. Ci siamo abituati alla anormalità di una squadra veramente forte. In Champions - ricorda Diego jr - sono stati necessari due arbitraggi alquanto insufficienti per metterci fuori".