Napoli, Koulibaly vuole partecipare alla festa: “Abbiamo vinto lo scudetto”

Kalidou Koulibaly ha seguito con particolare apprensione l'annata del Napoli, per poi celebrare la vittoria dello scudetto azzurro con grande felicità. Il centrale difensivo, attualmente in forza al Chelsea, ha vestito la maglia del club partenopeo dal 2014 al 2022.

"Auguri fratelli napoletani"

Ai microfoni di Sky Sport, Koulibaly ha parlato così dopo il trionfo della truppa di Spalletti: "Auguri a tutti voi fratelli napoletani. Il tempo è arrivato. Abbiamo dovuto aspettare anni, mesi, settimane, giorni, ore … Ma oggi è fatta. Siamo campioni d'Italia. Questo gruppo ci ha reso felice . Hanno combattuto per un intero popolo rendendoci felice. Si faccio parte dei tifosi oggi. E tutto il merito è di questo gruppo del suo staff e tutti quelli che lavorano per il Napoli perché hanno fatto quello che tanti hanno provato a fare per anni e sono riusciti".