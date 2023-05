Scudetto Napoli, lettera da brividi di Ferrara a Maradona

Ciro Ferrara non dimentica. Nel giorno in cui il Napoli vince il terzo scudetto della sua storia, l'ex difensore azzurro, cresciuto proprio nel settore giovanile del club, dedica un pensiero al suo grande amico, Diego Armando Maradona , attraverso una lettera proposta in uno speciale Dazn: "Caro Diego l'attesa è finita, questo è il rumore che fa la gioia".

La lettera di Ferrara per Maradona: le sue parole

La lettera è un chiaro riferimento alla Livella di Tòto, questi alcuni estratti da brividi di Ferrara: "Quest’anno, come a Totò nella Livella, è capitata un’avventura, l’avrai sentito dire, Diego, anche se riposi, in fondo non sta passando sotto silenzio. L’attesa è finita. È sempre qualcosa più di sé stessa, Napoli. Mette la malinconia in un giorno di festa e si fa una risata nei giorni della disperazione. Ti fa credere di essere ‘o paese d’’o sole e poi ti accoglie con la pioggia; la pioggia che cadeva quando segnasti il tuo gol più incredibile alla Juve. Quando c’eri tu, lo stadio portava il nome di un santo, e adesso porta il nome tuo".