Mertens, c'è la prima del Corriere dello Sport-Stadio nel passeggino di 'Ciro'

Ciro Mertens, figlio di Dries, un giorno, leggerà il Corriere dello Sport-Stadio. Intanto ricorderà il giorno in cui i genitori hanno deciso di sistemare la prima del nostro giornale dopo la vittoria dello scudetto del Napoli nel suo passeggino celebrativo per il tricolore. Kat, la moglie del belga, storico bomber azzurro, ha ripreso il tutto con una foto che è diventata in poco tempo virale.

Mertens a Napoli per la festa scudetto

Mertens è andato via in estate ma, in realtà, non ha mai lasciato Napoli. La sua casa è sempre a Posillipo e durante i festeggiamenti era già in città con tutta la sua famiglia. Da napoletano acquisito, Dries ha esultato per il trionfo e lo ha fatto anche col figlio, Ciro Romeo, e la moglie, Kat. Sfogliando il Corriere dello Sport-Stadio...