La Georgia celebra Kvaratskhelia: che festa nel suo villaggio

Khvicha Kvaratskhelia è l'idolo dei georgiani. In patria, come a Napoli, hanno esultato per la vittoria dello scudetto a cui lui ha contribuito con tanti gol e assist e con un apporto tecnico sempre costante. In Georgia hanno festeggiato un po' ovunque ma in modo particolare a Nakiphu, il suo villaggio, da dove proviene la sua famiglia.