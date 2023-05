Napoli, il messaggio di Benitez dopo la vittoria dello scudetto

Con il pareggio rimediato a Udine, il Napoli è riuscito a sancire ufficialmente la vittoria dello scudetto . Un successo ottenuto dal club, dalla squadra e da tutto lo staff tecnico, guidato da Luciano Spalletti . Il trionfo azzurro, però, affonda le radici in un ciclo iniziato ormai diversi anni fa, in cui si sono susseguiti tanti allenatori. Tra questi rientra anche Rafa Benitez , che con un messaggio social ha voluto fare le proprie congratulazioni al Napoli e partecipare virtualmente alla festa.

Napoli, il messaggio di Benitez per lo scudetto

Attraverso il proprio account Twitter, Benitez ha pubblicato un messaggio di congratulazioni rivolto alla squadra di Spalletti per la vittoria dello scudetto: "Complimenti al Napoli! Al Presidente Aurelio de Laurentiis e a tutti i suoi collaboratori. A Spalletti, a Giuntoli, ai calciatori, agli staff (quelli visibili ed invisibili ma tutti egualmente importanti), a Tommaso Starace con il suo caffè speciale, ai giornalisti che seguono la squadra e a tutti coloro che hanno contribuito in ogni modo a questo meritato e straordinario successo. Complimenti alla tifoseria innamorata della propria squadra e che ha aspettato tanti anni per festeggiare di nuovo lo Scudetto ma che ha sempre sostenuto in modo incondizionato ed in ogni stadio la propria squadra del cuore, complimenti a tutti. Lo avete meritato".